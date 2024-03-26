Меры антитеррористической безопасности в Астраханской области повысят

Сегодня под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор отметил, что после трагедии, случившейся вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле», по всей России усилены меры антитеррористической защищённости. При этом особое внимание направлено на объекты социальной инфраструктуры.

«Наш регион – многонациональный и приграничный. Это требует особого подхода к обеспечению безопасности, – подчеркнул Игорь Бабушкин. – Необходимо дополнительно скоординировать работу органов власти и силовых ведомств, принять все необходимые меры для защиты наших граждан и стратегически важных объектов от террористической угрозы».

На заседании представили комплекс дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий и усилению антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры и предприятий топливно-энергетического комплекса.