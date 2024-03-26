В Югру отправят 450 детей из Белгородской области

Югра примет 450 детей из Белгородской области, которых эвакуируют из-за обстрелов со стороны Украины.

Об этом сообщается в tеlegram-канале Белгород №1. Детей отправят в Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Однако, где именно разместят детей пока неизвестно.

"Готовится отправка детей в ХМАО. Лететь самолетом из Москвы. У взрослых детей выбора нет", - говорится в сообщении.

Также 330 детей примет Ямал. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков договорились, что в автономный округ из приграничного региона России, который сегодня подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ, на отдых приедут дети.

Детей разместят на площадках ЯМК и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. В учреждениях комфортные спальни, места питания и отдыха, организована круглосуточная охрана. Для них организуют обучение и досуг, окажут помощь в больницах, если она потребуется.