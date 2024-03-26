26 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Аттестованных экскурсоводов в Астраханской области благодаря нацпроекту стало значительно больше

С начала 2024 года ещё одиннадцать экскурсоводов подтвердили свою квалификацию и получили аттестаты и идентификационные карточки, чтобы на законных основаниях оказывать экскурсионные услуги на территории Астраханской области.

Чтобы повысить доступность туристических продуктов региональное минэкономразвития в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ, продолжает работу по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. В 2023 году процедуру уже прошли 19 человек.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области, аттестат действителен в течение 5 лет и позволяет работать экскурсоводам (гидам), гидам-переводчикам по специальности в регионах, указанных в идентификационной карточке.

«Мы отмечаем рост туристов, которые приезжают в Астраханскую область не только на рыбалку. Людям интересны культурно-познавательные и экологические туры: поездки в заповедники и экскурсии на лотосовые поля, круизные маршруты по Волге. Работа гида чрезвычайно важна для развития сферы туризма, ведь именно экскурсоводы первыми встречают гостей региона и создают первое впечатление о нем», – отметила замминистра экономического развития региона Лейсан Шафикова.

фонтан, астрахань(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Для прохождения новой аттестации необходимо обратиться в министерство экономического развития Астраханской области по телефону: 8 (8512) 51-01-17 или по адресу: город Астрахань, улица Советская, 8, электронная почта tour_ao@mail.ru.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: аттестат экскурсовода, туризм, индустрия гостеприимства, гид-переводчик


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