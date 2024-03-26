Патрушев: За терактом в "Крокусе" стоит Украина

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что Украина стоит за терактом в "Крокус сити холле".

"Конечно, Украина", - ответил Патрушев на вопрос журналистов о том, стоит ли за терактом Украина или ИГИЛ*. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле".

По словам главы государства, в России видят, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что "киевского следа в московском теракте якобы нет" и что его совершили члены ИГИЛ*. "Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", — указал Путин.

* запрещенная в РФ террористическая организация