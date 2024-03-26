Комитет многодетных семей призвал оценивать губернаторов по жилищным условиям многодетных

Необходимо включить в показатели ежегодной оценки эффективности глав субъектов РФ такой критерий, как количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия. Такое предложение выдвинула директор Комитета многодетных семей, член Общественной палаты Саратовской области Ирина Алешина на круглом столе в Общественной палате РФ.

Для оказания помощи в освоении предоставленных участков она предложила включить в новый национальный проект "Семья" мероприятия по комплексному развитию территорий, на которых выданы земельные участки многодетным.

Накануне в Госдуме по поручению председателя Вячеслава Володина была создана рабочая группа по работе над программой и предложениями по вопросу улучшения демографии. Ее возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

