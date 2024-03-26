Предприниматель из Екатеринбурга пытался взыскать с государства долг призрака

Предприниматель из Екатеринбурга выкупил право требования долга от местного жителя, однако остался ни с чем после смерти последнего. Для восстановления справедливости он обратился в суд, однако там отказали бизнесмену во взыскании долга с призрака. Подробнее об этой не паранормальной истории рассказали в Свердловском областном суде.

В 2013 году екатеринбуржец по имени Дмитрий взял в ЗАО КБ "Славянский банк" кредит на 127 тыс. 424 рублей под 35% годовых, погасить который не смог. Банк уступил право требования долга сторонней организации, а в 2022 году это право выкупил индивидуальный предприниматель Олег. Какую цель он преследовал, в суде не рассказали, ведь еще в 2015 году должник скончался, не оставив после себя наследников. Знал ли об этом предприниматель, тоже неизвестно.

Олег не отчаялся и решил, что имущество покойного как выморочное перешло государству, а потому ему и платить долги. Предприниматель обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании задолженности по кредиту к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области. Он просил взыскать за счет наследственного имущества 560 тыс. рублей, а также проценты и неустойку по ставке 0,5% с мая 2023 года по дату фактического погашения задолженности.

Выяснилось, что квартира должнику не принадлежала, но, по сведениям ГИБДД, за ним числится два автомобиля ВАЗ -21074 2000 и 2001 годов выпуска. С 2018 по 2023 годы на них попадали в ДТП 13 раз и, поскольку водителя идентифицировать так и не удалось, виновником были признан уже покойный Дмитрий.

Суд отказал Олегу, так как тот не представил сведений о стоимости автомобилей должника, а также доказательств того, что машины включены в наследственную массу умершего и перешли как выморочное имущество в состав государственной собственности. Тогда бизнесмен обратился с жалобой в Свердловский областной суд, но и там ему отказали, оставив предпринимателя с неликвидным вложением средств.