26 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани на маршрутах №43 и №52 перевозить пассажиров 13 автобусов малой вместимости

Новый автотранспорт будет возить пассажиров в Астрахани от ТЦ «Три кота» на улицу Рождественского и от Центрального стадиона до Приволжской ЦРБ.

Старт работы 29 марта, в 6.00, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

На маршрут №43 «ТЦ «Три Кота» – Автотехсервис (ул. Лесная)» выйдут девять автобусов малого класса. Режим их работы: 6:00 – 21:30.

По маршруту №52 «Центральный стадион – ул. Александрова» будут с 6:00 до 22:00 курсировать четыре автобуса.

В будние дни интервал движения автобусов маршрута №43 составит 18-20 минут утром, 18-35 минут в вечерние часы. В выходные и праздничные дни: 24-26 минут утром и от 24 до 42 минут вечером.

Автобусы маршрута №52 в будние дни утром будут прибывать каждую 31 минуту, в вечернее время от 31 до 45 минут. В выходные и праздничные дни по утрам интервал составит 41 минуту, вечером от 41 до 50 минут.

Напомним, автобусы совершают посадку и высадку пассажиров только на фиксированных остановках.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Маршрут № 43 «ТЦ «Три Кота» – Автотехсервис (ул. Лесная)»

Остановки в прямом направлении: ТЦ «Три Кота» (конечная) – ТЦ «Три Кота» – ул. Вокзальная – ул. Зелёная – Школа № 4 – Политехнический колледж – ТЦ «Ярмарка» – Парк «Аркадия» – Театр Оперы и Балета – Школа № 6 – Дом–музей купца Г.В. Тетюшинова – Филармония – Краеведческий музей – ул. Кирова (Ленина) – пл. Ленина – Татар–Базар – ул. Трофимова – Жилгородок – ул. Волжская – ул. Бэра – Паробичев бугор – ул. Рыбацкая – ул. Кубанская – Завод КПО – ПМК № 4 – ул. Рождественского (кладбище № 1) – ул. Рождественского (кладбище № 2) – Техсервис.

Остановки в обратном направлении: Техсервис – ул. Рождественского (кладбище № 2) – Ярмарка «Кутум» – ул. Рождественского (кладбище № 1) – ПМК № 4 – Завод КПО – ул. Кубанская – Медико–санитарная часть – Паробичев бугор – ул. Бэра – ул. Волжская – Жилгородок – ул. Трофимова – Татар–Базар – Астраханьрегионгаз – пл. Ленина – Театр юного зрителя – ул. Кирова (Ленина) – Краеведческий музей – Филармония – Городская электрическая станция – УФМС России по Астраханской области – Мост Победы – Цирк – ТЦ «Айсберг» – ТЦ «Магнит» – Политехнический колледж – Школа № 4 – ул. Зелёная – ул. Вокзальная – ТЦ «Три Кота» – ТЦ «Три Кота» (конечная).

Маршрут №52 «Центральный стадион – ул. Александрова»

Остановки в прямом направлении: Центральный стадион – ЖК «Прогресс» – Комсомольская Набережная – Бульвар Победы – кинотеатр «Призыв» – Селенские Исады – Детский мир – Театр Оперы и Балета – Дом–музей купца Г.В. Тетюшинова – Филармония – Краеведческий музей – ул. Кирова (Ленина) – Татар–Базар – ул. Трофимова – Жилгородок – Школа № 59 – Мореходное училище – Суворовское училище – мост Милицейский – Нариманово – Школа № 74 – Приволжская ЦРБ – ул. Александрова.

Остановки в обратном направлении: ул. Александрова – Приволжская ЦРБ – Школа № 74 – ул. Каширская – Нариманово – Мост Милицейский – Суворовское училище – Мореходное училище – Школа № 59 – Жилгородок – ул. Трофимова – Татар–Базар – Астраханьрегионгаз – пл. Ленина – сквер Ульяновых – ЗАГС – мост Влюблённых – Дом–музей купца Г.В. Тетюшинова – Театр оперы и балета – Школа № 32 – Селенские Исады – кинотеатр «Призыв» – Бульвар Победы – Школа им. Пушкина – Комсомольская Набережная – ЖК «Прогресс» – Центральный стадион.

Теги: маршрут, автобусы, астрахань, транспорт


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