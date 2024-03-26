26 Марта 2024
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Образование Свердловская область В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Свердловские школьники выступят на Всероссийской олимпиаде в специальной форме

Интеллектуальная сборная Свердловской области представит регион на Всероссийской олимпиаде школьников в уникальной униформе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Концепцию командной формы создал фонд "Золотое сечение" в коллаборации с паблик-арт программой "ЧО", инициированной девелопером "Атомстройкомплекс". Форма воплощает дух уральской культуры и инноваций, ведь на Урале производство не просто сфера экономики, а образ жизни.

"ЧО" все глубже проникает в различные сферы жизни уральского региона, и это неудивительно, ведь все объекты и проекты паблик-арт программы берут свои корни в городской истории и локальной идентичности. По сути, мы постепенно становимся больше, чем паблик-арт программа и превращаемся в городской продюсерский центр, который помогает различным институциям интегрировать уральскую идентичность в свою деятельность и вместе продвигать родной Урал", - рассказал креативный и бренд-директор "Атомстройкомплекса", руководитель паблик-арт программы "ЧО" Никита Харисов.

презентация униформы школьной интеллектуальной сборной Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Всероссийская олимпиада школьников проходит до 3 мая в разных регионах и городах России – в Москве, на федеральной территории "Сириус", в городах европейской части страны, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Испытания проходят по 24 дисциплинам, участники от Свердловской области выступят по всем предметам. Список школьников уточняется, в настоящее время проходят финальные процедуры регионального этапа ВсОШ.

"Интеллектуальная сборная Среднего Урала всегда заметна на всероссийском уровне своими успехами. У нашего региона крепкая научная база, прекрасные условия для раскрытия талантов каждого ребенка и целая команда, создающая возможности для развития", - отметила директор Фонда "Золотое сечение" Инна Денюш.

Над индустриальным стилем, который читается в форме олимпиадников, работал художник Сергей Клещев. Он графический дизайнер, основатель дизайн-студии S-E-V-E-R, работал дизайнером в ИД "Коммерсантъ", студии Артемия Лебедева и креативным директором в INSTID (Великобритания). Клещев – куратор профиля "Коммуникационный дизайн" в Школе дизайна НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург, участник четвертого сезона паблик-арт-программы "ЧО" – фестиваля современного искусства в городской среде, который проходит в Екатеринбурге с 2020 года, его инициатором является компания "Атомстройкомплекс".

"Мы придаем объектам производства новое качество, и это не просто функция, а предмет высокой культуры, квинтэссенция живого ума и мастерства. Основой нашей командной формы являются детали различных индустриальных механизмов. В разобранном виде они представляют собой почти что магические предметы – то ли детали космического корабля, то ли обломки идолов древних цивилизаций", - поделился концепцией Сергей Клещев.

Теги: школьники, форма, олимпиада


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