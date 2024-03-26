Гимн Астраханской области выберут на конкурсной основе

На заседании Совета по культуре при губернаторе Астраханской области были озвучены вопросы, связанные с народным творчеством, изданием литературы, важностью работы с молодым поколением, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Интересное предложение прозвучало от Константина Гузенко — председателя Астраханского отделения Союза композиторов России, доцента кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории. Он, в частности, говорил о региональной символике и атрибутике, которая подчеркивает его самобытность, способствует повышению гражданского самосознания, гордость за свою малую родину.

Он предложил создать Гимн Астраханской области, которого пока у региона нет. Смысловое содержание Гимна должно отражать прошлое и настоящее области и быть пронизано любовью к родной земле, уважением к истории, культуре, традициям, а также соответствовать характеристикам гимна, включающим метроритмические и мелодические особенности данного жанра.

Губернатор области Игорь Бабушкин поддержал предложение по созданию гимна и поставил задачу сделать это на конкурсной основе.