Путин: Ни о какой деприватизации и огосударствлении речи не идет

Ни о какой деприватизации, огосударствлении речи не идет, заявил Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры. Так он прокомментировал ряд случаев, когда прокуратура через суд пытается изъять у частных лиц активы. Например, недавно так произошло с Соликамским магниевым заводом или предприятиями группы ЧЭМК.

"Работа прокуроров обоснована в тех случаях, когда активы были приобретены в обход, с нарушением закона и используются во вред государства", - заявил Путин.

Он попросил пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры в корыстных целях, для давления на бизнес и участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и схемы по переделу собственности.

Напомним, Центральный банк России уже выразил обеспокоенность случаями, когда через суд прокуратура отбирает в пользу государства активы, которые были приобретены на фондовом рынке. По мнению председателя ЦБ, это подрывает доверие инвесторов.

Между тем, активы челябинского бизнесмена Юрия Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы "Ростеху". Согласно обсуждаемой схеме, госкорпорация оставит себе 25%, остальные 75% будут проданы частному инвестору.