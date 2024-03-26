Учреждения культуры Астраханской области расширяют сотрудничество с коллегами Донбасса

На Совете по культуре при губернаторе Астраханской области особое внимание было уделено совместной работе с новыми территориям РФ, сплочённости и готовности поддержки друг друга.

После того как Астраханская область взяла шефство над Кременским районом, областные учреждения культуры были определены кураторами учреждений культуры района. Они организуют концерты, оказывают методическую помощь, помощь по предоставлению нотного материала, костюмов, сценариев.

Коллективы Дирекции по реализации культурно-массовых программ, Региональный культурный центр Курмангазы, ансамбль «Казаченька», отдельные работники культуры, такие как Виктор Денисов, Андрей Рождественский, Владимир Богданов выезжают на территорию не только с концертами, но и осуществляют сбор гуманитарной помощи, проводят мероприятия в госпиталях и воинских частях.

Уже более 6 лет Астраханская филармония взаимодействует с творческими коллективами Донецкой и Луганской Народных Республик. За этот период было проведено восемь совместных концертных программ.

С Донецкой филармонией астраханцы сотрудничают с 2017 года. В этом году в концертном зале имени М. Максаковой состоялся концерт Донецкого академического симфонического оркестра им. Сергея Прокофьева, посвящённый 80-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Концерт состоялся в рамках федерального проекта «Большие гастроли».

Осенью прошлого года концертная бригада Астраханской филармонии поздравила жителей села Новая Астрахань Кременского района с 236-летием со дня основания населенного пункта, сообщает пресс-служба минкультуры региона.

Губернатор области Игорь Бабушкин отметил важность этой работы для региона: «Выезжая в Кременской район, я вижу, что там часто выступают наши творческие коллективы. В дальнейшем работа по культурному сотрудничеству с Донбассом и Новороссией будет продолжена, так как она способствует в трудные времена объединять людей, формировать патриотический настрой, а самое главное — у нас одно культурное пространство страны».