Учреждения культуры Астраханской области расширяют сотрудничество с коллегами Донбасса

26 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Учреждения культуры Астраханской области расширяют сотрудничество с коллегами Донбасса

На Совете по культуре при губернаторе Астраханской области особое внимание было уделено совместной работе с новыми территориям РФ, сплочённости и готовности поддержки друг друга.

После того как Астраханская область взяла шефство над Кременским районом, областные учреждения культуры были определены кураторами учреждений культуры района. Они организуют концерты, оказывают методическую помощь, помощь по предоставлению нотного материала, костюмов, сценариев.

Коллективы Дирекции по реализации культурно-массовых программ, Региональный культурный центр Курмангазы, ансамбль «Казаченька», отдельные работники культуры, такие как Виктор Денисов, Андрей Рождественский, Владимир Богданов выезжают на территорию не только с концертами, но и осуществляют сбор гуманитарной помощи, проводят мероприятия в госпиталях и воинских частях.

Уже более 6 лет Астраханская филармония взаимодействует с творческими коллективами Донецкой и Луганской Народных Республик. За этот период было проведено восемь совместных концертных программ.

(2024)|Фото: astrobl.ru

С Донецкой филармонией астраханцы сотрудничают с 2017 года. В этом году в концертном зале имени М. Максаковой состоялся концерт Донецкого академического симфонического оркестра им. Сергея Прокофьева, посвящённый 80-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Концерт состоялся в рамках федерального проекта «Большие гастроли».

Осенью прошлого года концертная бригада Астраханской филармонии поздравила жителей села Новая Астрахань Кременского района с 236-летием со дня основания населенного пункта, сообщает пресс-служба минкультуры региона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор области Игорь Бабушкин отметил важность этой работы для региона: «Выезжая в Кременской район, я вижу, что там часто выступают наши творческие коллективы. В дальнейшем работа по культурному сотрудничеству с Донбассом и Новороссией будет продолжена, так как она способствует в трудные времена объединять людей, формировать патриотический настрой, а самое главное — у нас одно культурное пространство страны».

Теги: игорь бабушкин, совет по культуре, концерты в госпиталях, донбасс, кременской район


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети