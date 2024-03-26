Бывший начальник исправительной колонии №37 обжаловал свой арест

Бывший начальник исправительной колонии №37 Илья Асламов обжаловал свой арест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Апелляцию рассмотрит 27 марта судья краевого суда Наталья Погадаева.

Напомним, 18 марта во взяточничестве заподозрили начальника Чусовской ИК-37 Илью Асламова. 19 марта Свердловский суд отправил его на содержание в СИЗО до 17 мая. 19 марта был задержан начальник пермской ИК-29 Дмитрий Ассанов. Он также подозревается во взяточничестве и был отправлен в СИЗО на два месяца.