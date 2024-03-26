Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу продолжить бороться против экстрадиции в США

Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу продолжать оспаривать решение об экстрадиции в США.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Министерство юстиции США рассматривает вопрос о возможности заключения сделки с Джулианом Ассанжем. Если бы тот признал себя виновным по уже смягченному обвинению в ненадлежащем обращении с секретной информацией, это бы открыло ему путь к освобождению из британской тюрьмы.

В США Ассанжу грозит пожизненное заключение.

Американская прокуратура предъявила окончательное обвинение Ассанжу в 2019 году, тогда он был задержан британскими силовиками и до сих пор находится в лондонской тюрьме.