26 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: avo.ru

Основинский парк в Екатеринбурге получил шанс на благоустройство

Екатеринбуржцы могут объединить силы и начать более активно голосовать за объекты благоустройства в 2025 году для включения в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Жилье и городская среда", об этом заявляют в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день за обновление общественных пространств в уральской столице проголосовало всего 29 тысяч человек: для включения в проект ФКГС и получения средств федерального бюджета необходимо более 380 тысяч голосов. Основинский парк занимает 4 позицию в рейтинге голосования, набирая около 4 тысяч голосов.

Один из старейших парков в уральской столице был образован в 1920 году. Название он получил от имени реки Основинки – притока Мельковки, впадающей в Исеть в северо-восточной части Городского пруда. Рекреационное пространство площадью порядка 15 гектар расположено в Кировском районе вблизи перекрестка улиц Сулимова и Учителей.

Во время Великой Отечественной войны парк сыграл огромное значение для выживания жителей в голодные годы – на его территории выращивали картофель. Поля убрали лишь в начале 60-х годов прошлого столетия. Позже на территории были высажены деревья. Вновь, как зона отдыха для горожан, Основинский парк сформировался к 1970 году. Гористый ландшафт, возвышающийся холм и большое количество зелени делают территорию особенно живописной.

В рамках проекта ФКГС в природную самобытность пространства планируется вписать фонтан и возвести летний кинотеатр, установить скамейки для отдыха и современное освещение. Кроме того, – построить детскую площадку, волейбольную и воркаут-площадку, а также площадку для выгула собак.

В ходе голосования екатеринбуржцам предстоит выбрать одну из восьми городских территорий:

  • 2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка;
  • бульвар на улице Посадской;
  • парк "7 Ключей";
  • Основинский парк;
  • парк 50-летия ВЛКСМ;
  • парк 50-летия Советской власти (Метеогорка);
  • бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной;
  • Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап).

Голосование продлится до 30 апреля 2024 года. Сделать свой выбор горожане могут на сайте "Городская среда", через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках-участниках программы ФКГС, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга.

Федеральный проект ФКГС национального проекта "Жилье и городская среда" реализуется с 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря проекту в Екатеринбурге уже создано и благоустроено несколько общественных территорий.

Теги: Основинский парк, благоустройство, Формирование комфортной городской среды


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