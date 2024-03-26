Основинский парк в Екатеринбурге получил шанс на благоустройство

Екатеринбуржцы могут объединить силы и начать более активно голосовать за объекты благоустройства в 2025 году для включения в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Жилье и городская среда", об этом заявляют в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день за обновление общественных пространств в уральской столице проголосовало всего 29 тысяч человек: для включения в проект ФКГС и получения средств федерального бюджета необходимо более 380 тысяч голосов. Основинский парк занимает 4 позицию в рейтинге голосования, набирая около 4 тысяч голосов.

Один из старейших парков в уральской столице был образован в 1920 году. Название он получил от имени реки Основинки – притока Мельковки, впадающей в Исеть в северо-восточной части Городского пруда. Рекреационное пространство площадью порядка 15 гектар расположено в Кировском районе вблизи перекрестка улиц Сулимова и Учителей.

Во время Великой Отечественной войны парк сыграл огромное значение для выживания жителей в голодные годы – на его территории выращивали картофель. Поля убрали лишь в начале 60-х годов прошлого столетия. Позже на территории были высажены деревья. Вновь, как зона отдыха для горожан, Основинский парк сформировался к 1970 году. Гористый ландшафт, возвышающийся холм и большое количество зелени делают территорию особенно живописной.

В рамках проекта ФКГС в природную самобытность пространства планируется вписать фонтан и возвести летний кинотеатр, установить скамейки для отдыха и современное освещение. Кроме того, – построить детскую площадку, волейбольную и воркаут-площадку, а также площадку для выгула собак.

В ходе голосования екатеринбуржцам предстоит выбрать одну из восьми городских территорий:

2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка;

бульвар на улице Посадской;

парк "7 Ключей";

Основинский парк;

парк 50-летия ВЛКСМ;

парк 50-летия Советской власти (Метеогорка);

бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной;

Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап).

Голосование продлится до 30 апреля 2024 года. Сделать свой выбор горожане могут на сайте "Городская среда", через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках-участниках программы ФКГС, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга.

Федеральный проект ФКГС национального проекта "Жилье и городская среда" реализуется с 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря проекту в Екатеринбурге уже создано и благоустроено несколько общественных территорий.