26 Марта 2024
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Южноуральский омбудсмен поблагодарила Алексея Текслера: В Челябинской области принят серьезный пакет мер социальной поддержки

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с южноуральским омбудсменом Юлией Сударенко. Глава региона обсудил ежегодный доклад омбудсмена и обозначил приоритеты на 2024 год.

Алексей Текслер напомнил, что Президент в своем Послании Федеральному Собранию указал основные направления и векторы развития страны, сделав особый акцент на решении социальных задач, включая помощь участникам СВО и их семьям.

«В Послании Президент обозначил основные направления. Это связано с решением социальных задач, оказанием поддержки участникам СВО, членам их семей. Вы тоже здесь ведете большую работу, в отчете об этом много сказано. Работа важная, она будет продолжаться и, уверен, усиливаться», - обратился к обмудсмену губернатор.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Юлия Сударенко поблагодарила губернатора за обширный пакет мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, отметив, что жалоб в этой части по ним практически не поступает.

«Большое вам спасибо, что в Челябинской области принят серьезный пакет мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Вы поддержали все наши рекомендации, в том числе по созданию реабилитационного центра. Люди с инвалидностью с большим воодушевлением восприняли ваше решение возглавить Совет по делам инвалидов. Мы признательны, что в Челябинске впервые был открыт кабинет оказания стоматологических услуг людям с ментальными нарушениями. Много делается в части «Доступной среды»: приводим в соответствие с требованиями социальные, культурные, спортивные объекты. Большое значение имеет и транспортная доступность. Мы приветствуем и с благодарностью относимся к тому, как мы наращиваем объемы приобретаемого низкопольного транспорта. И просим профильные ведомства не забывать и о доступности остановочных комплексов», - сказала уполномоченный по правам человека Челябинской области.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Стоит отметить, что в своих оценках деятельности региональных властей Юлия Сударенко опирается на результаты практической работы и отклики челябинских общественников. А комплексный и неравнодушный подход к решению проблем людей с инвалидностью на Южном Урале неоднократно были отмечены и на федеральном уровне.

Так, на встрече с губернатором Президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Станислав Иванов благодарил Алексей Текслера и подчеркивал: « Опыт Челябинской области, такого социального партнерства мы планируем транслировать и в других субъектах. Горжусь, что у вас такая сильная организация, очень признателен вам за выстроенную работу. Бываю в вашем регионе и вижу, как он развивается в лучшую сторону».

Председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Наталья Кутепова на встрече с губернатором отмечала, что «очень многое за последние годы сделано, и это видно нам, родительскому сообществу». Особенно высоко Наталья Кутепова оценила уникальный проект Южного Урала по сопровождаемому проживанию.

«Количество грантовых средств НКО на поддержку инвалидам - наверное, нигде такого нет», - отметила руководитель Челябинского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Как раз на встрече с Юлией Сударенко Алексей Текслер обратил внимание на важное и востребованное направление в социальной работе - реализацию проекта по долговременному уходу за нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе пожилыми людьми и участниками СВО.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Мы этот институт расширяем. В этом году он зарекомендовал себя очень хорошо, есть положительная обратная связь, мы ее получили и на встрече с нашими общественными организациями инвалидов. Нам нужно эту работу усиливать. Понятно, основная задача ложится на социальный блок, соцслужбы, муниципалитеты, но, учитывая, что это новый институт для нас, постоянно нужно обращать на это внимание», - подчеркнул губернатор.

В ходе встречи также обсуждались темы помощи ветеранам, многодетным семьям, детям-сиротам, малоимущим гражданам, осужденным.

Теги: алексей текслер, юлия сударенко, участники сво, инвалиды, уполномоченный по правам человека


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