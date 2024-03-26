Свердловчан предупредили о гололеде и метели в ближайшую среду

Зима не собирается уступать свое место потеплению, несмотря на конец марта. Уже завтра жителей Свердловской области ожидают сильный снег, метель, гололед и ветер с порывами до 16 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели просят граждан быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101. Также можно обратиться по единому номеру вызова экстренных служб - 112.