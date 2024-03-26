Песков назвал злорадствующих по поводу теракта в "Крокусе" подонками

Тех, кто злорадствует по поводу теракта в "Крокус сити холле", нельзя называть иначе как подонками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал оговорку украинского политика Алексея Арестовича*, свидетельствующую о возможной причастности Киева к теракту.

"Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, - да, такие подонки есть", - цитирует ТАСС Пескова.

"Оговариваются они или нет - по-другому их называть нельзя", - добавил он.

Ранее Арестович* в видеозаписи, опубликованной на его YouTube-канале, "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокусе". "Забывая, что у нас (на Украине) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", - сказал он.

Напомним, офис президента Украины Владимира Зеленского заявил о непричастности к теракту в столице России. Такое заявление сделал советник главы офиса Михаил Подоляк.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов