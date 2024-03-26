26 Марта 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Правительство Новосибирской области совместно с ЗСЖД обновляют подвижной состав пригородного транспорта региона

С 1 апреля на пригородные маршруты Новосибирской области выйдут два новых современных электропоезда отечественного производства. Модели ЭП2ДМ созданы для более комфортной перевозки пассажиров. Возможности новых поездов оценили Губернатор Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александр Грицай во время выездного совещания, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В течение этого года за счёт средств инвестпрограммы ОАО «РЖД» регион получит еще четыре электропоезда новой модели. «Новые электропоезда будут курсировать на самых востребованных маршрутах, таких как Новосибирск-Черепаново, а также преимущественно на дальних направлениях – до Барабинска и Татарска. Положительная динамика роста пригородных пассажирских перевозок сохраняется на всей территории Новосибирской области. Мы ожидаем, что по итогам I квартала АО «Экспресс-пригород» перевезет 4,7 млн пассажиров, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8%, — сообщил начальник Западно-Сибирской магистрали.

Губернатор поблагодарил РЖД, Западно-Сибирскую железную дорогу, «Экспресс-пригород» за эффективную совместную работу. Региональные власти вместе с ЗСЖД продолжают реализацию программы по обновлению инфраструктуры, подвижного состава, развитию маршрутной сети, подчеркнул Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Так, с 1 января прошлого года в нашем регионе организовано ежедневное курсирование прямых (беспересадочных) электропоездов по маршруту «Новосибирск – Татарск». С начала реализации проекта по этому направлению перевезено уже более 900 тысяч пассажиров. Решение, на которое пошло руководство железной дороги вместе с региональными властями, по открытию самого протяжённого в стране пригородного маршрута, полностью себя оправдало: в среднем в сутки по данному маршруту перевозят до двух тысяч пассажиров. И уже в апреле здесь может быть зарегистрирован миллионный пассажир.

(2024)|Фото: nso.ru

«Кроме татарского направления, обратил бы внимание на организацию тактового движения внутригородского: мы видим прирост пассажиров, которые пользуются электричками для того, чтобы одну-две остановки проехать внутри Новосибирска или доехать по бердскому направлению на работу в центр города. Сейчас прорабатываем новые проекты, новые тактовые маршруты внутри Новосибирска – от станции Иня, будущая платформа в районе Клюквенной. Перспективная идея – продление электрички до Карасука для того, чтобы жителям Чистоозёрного и Купина было удобно приезжать в Татарск», — отметил Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Также региональные власти и ЗСЖД продолжают развивать мультимодальные перевозки «электропоезд+автобус». Услугой АО «Экспресс-пригород» по продаже билетов на мультимодальные поездки уже успешно пользуются пассажиры Венгеровского и Здвинского районов Новосибирской области в пригородных железнодорожных кассах и в автокассах. С 10 января услуга по оформлению проездных документов на пригородные поезда стала доступна и в билетной кассе автостанции села Усть-Тарка. Сейчас жители Усть-Таркского района могут совершать в городе Татарск быструю и комфортную пересадку с автобуса по маршруту Усть-Тарка – Татарск на электропоезд Новосибирск-Главный – Татарская без обращения в пригородную железнодорожную кассу.

(2024)|Фото: nso.ru

В ближайшее время в рамках действующих стыковок автобусов и электропоездов будет запущена продажа билетов в автокассах сёл Северное и Кыштовке и в пригородных железнодорожных кассах.

(2024)|Фото: nso.ru

Ещё одно важное направление сотрудничества региональных властей и Западно-Сибирской магистрали – работа со льготными категориями граждан. Так, с 1 января 2024 года 300 тысяч ветеранов труда Новосибирской области могут бесплатно ездить на пригородных электричках по всем направлениям. За два месяца в рамках предоставления льготы ветераны совершили более ста тысяч поездок.

Теги: андрей травников, ржд, подвижной состав, электропоезд, пассажирские перевозки, зсжд


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