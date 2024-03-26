2720 человек и 1216 единиц техники будут задействованы в тушении лесных пожаров на территории Тюменской области

2720 человек и 1216 единиц техники будут задействованы в тушении лесных пожаров на территории Тюменской области в 2024 году, сообщили Накануне.RU в Информационном Центре Правительства Тюменской области.

О готовности лесопожарной службы региона к предстоящему пожароопасному сезону сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Круглосуточно в режиме онлайн за пожарной обстановкой в лесах будут следить 104 камеры. Они установлены во всех районах области и охватывают видеонаблюдением почти весь лесной фонд.

Для авиамониторинга зафрахтованы четыре самолета, для тушения лесных пожаров – четыре вертолета.

В зависимости от погодных условий в регионе будет объявлен пожароопасный сезон. При усугублении обстановки введут особый противопожарный режим, а вместе с ним запрет на посещение лесов и использование открытого огня. Контролировать соблюдения этих требований будут государственные лесные инспекторы, сотрудники лесной охраны, Госавтоинспекции, территориальных отделов МВД.

В информационном центре отметили, что причина большинства природных пожаров — человеческий фактор. Власти региона призывают тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.