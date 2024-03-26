Лукашенко призвал стрелять на поражение в случае нарушения госграницы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Гродненскую область ради проверки выполнения задач, связанных с боеготовностью вооруженных сил, высказался о действиях белорусской армии во время нарушения госграницы.

"Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы – на поражение", - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко полагает, что в такой ситуации "никто не должен ни с кем церемониться".