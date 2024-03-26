В тюменском аквапарке "ЛетоЛето" ребенок сильно порезал ногу

В тюменском аквапарке "ЛетоЛето" ребенок сильно порезал ногу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ребенок выпал из рафта во время спуска с горки, когда пытался забраться обратно, сильно порезал ногу о выступающий болт. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.