Задержана замглавы ФТС России Ягодкина

В Москве задержана заместитель руководителя ФТС России, генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина.

Она подозревается в различных коррупционных преступлениях, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Задержание провели сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, в которой председательствует Елена Ягодкина, пишет telegram-канал "112".

По словам источника РБК, расследование касается начисления таможенных пошлин. Ягодкину проверяют на причастность к коррупции. Претензии следственных органов касаются 2011-19 гг. В это время Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. В кабинете у чиновницы прошли обыски.

Ягодкина родилась 20 августа 1975 г. в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный аграрный университет в 1997 г. В таможенных органах работает с 1997 г. 13 сентября 2019 г. назначена на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.