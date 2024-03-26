"Авито" разместит родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокусе"

Сервис "Авито" заявил о желании бесплатно разместить в Москве и Подмосковье родственников пострадавших и погибших в результате теракта в "Крокус Сити Молле".

"Жилье близким родственникам будет обеспечено для сопровождения пострадавших в больнице или прохождения других необходимых процедур", - говорится в сообщении компании.

Сервис собирается подобрать и оплатить квартиры, которые сдаются в краткосрочную аренду, в нужном районе. "Тех, чьи родные еще находятся в клинике, мы разместим в ближайшей к медицинскому учреждению и доступной квартире. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально", - добавили в компании.