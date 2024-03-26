26 Марта 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Филиал центра "ВОИН" в Тюменской области — один из лучших в стране

В Тюмени стартовал образовательный интенсив для инструкторов Центра "ВОИН" "Наставники специального назначения". Его открыл губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Выступая на открытии интенсива губернатор Моор подчеркнул, что в регионе сложился многолетний опыт подготовки молодежи к военной службе. Флагман системы допризывной подготовки – Центр "Аванпост", который работает более 30 лет.

"За эти годы через систему допризывной подготовки прошли десятки тысяч молодых людей. Безусловно, мы накопили большой методологический опыт, создали необходимую инфраструктуру. Это дало нам уверенность, в том, что мы органично впишемся в проект по созданию центра "ВОИН", - заявил он.

Александр Моор в центре ВОИН(2024)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По словам председателя правления центра, депутата Госдумы Виктора Вололацкого, общество имеет запрос на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это очень важный элемент для развития государства. И именно такую работу будет выполнять открытый центр военно-спортивной подготовки.

"Тюменский филиал центра сегодня является одним из лучших у нас в стране. Руководитель Игорь Ревякин и инструкторы, которых выбрали — это люди, болеющие за поставленное дело. Они отдают свою душу, сердце каждому ребенку. И вообще в Тюменской области создана уникальная система работы с последующим поколением. Эту систему необходимо внедрять в каждом регионе", - заявил депутат.

Руководитель центра добавил, что выпускники организации будут обучены тактической медицине, пройдут инженерную и огневую подготовку, научатся управлять БПЛА. Перед центром "ВОИН" стоит задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, — воспитание патриотов, будущего страны.

Военнослужащие в тюменском патриотическом центре ВОИН(2024)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Добавим, что более 200 инструкторов центра "ВОИН", созданного по инициативе Путина, приехали в Тюмень для прохождения программы "Наставники специального назначения". Это финальный итог полуторамесячного обучения специалистов на базе регионального филиала. Он открылся почти год назад, стал одним из первых в стране и хорошо зарекомендовал себя. Поэтому Тюменской области доверили организовать образовательную площадку.

Среди инструкторов есть ветераны боевых действий, способные передать подопечным бесценный опыт. Со временем филиалы "ВОИНа" появятся по всей стране.

Теги: центр воин, наставники специального назначения, интенсив, Александр Моор


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