Госдума хочет снятия моратория на смертную казнь

В Госдуме на пленарном заседании сегодня обсуждают возможность снятия моратория на смертную казнь. Хотя представители почти всех фракций заявили, что хотели бы поставить вопрос о возвращении практики казни в России, мнения по поводу механизмов возвращения разошлись.

Так, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что действующие федеральные законы, решения Конституционного суда и сама Конституция запрещаю снимать мораторий.

А вот его однопартиец и спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что проведение всенародного референдума по этому вопросу не нужно – достаточно решения Конституционного суда.

Представитель КПРФ Юрий Синельщиков и вовсе считает, что уже сейчас никакие законы не запрещают проводить смертные казни в России.