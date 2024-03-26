Киев требует от Запада дать ему "эти проклятые пэтриоты"

Министр иностранных дел украинского режима Дмитрий Кулеба не стесняется в выражениях и уже чертыхаясь требует от Запада системы ПВО "Пэтриот". Об этом пишет Politico.

"Дайте нам эти проклятые пэтриоты", - взывает Кулеба в связи с ракетными ударами ВС РФ (можно перевести и как "чертовы пэтриоты").

"Когда украинские войска теряют позиции, давайте посмотрим на причину. Это потому, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы. Мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это - сбивать самолеты, несущие бомбы. Нам нужны системы противовоздушной обороны на передовой", - говорит чиновник.

Он все больше выражает разочарование задержками с получением западной помощи. И он говорит, что чувствует, что Запад подталкивает украинский режим воевать со связанными руками, а потом констатирует отступление. Это все из-за Запада, который не дает достаточно оружия, уверен Кулеба. Поэтому он призывает Бога благословить Америку и Конгресс.

На днях США выделили Украине 300 млн долларов военной помощи, но использовать ее Украина не сможет, пишет издание. Эти деньги просто вошли в бюджет. Программа позволяет заключать контракты с производителями оружия и передавать их продукцию Украине. Но на самом деле эти деньги были уже потрачены в рамках программы еще в ноябре, сообщили изданию в администрации Джо Байдена.

Что касается позиции Германии, то каждый раз, когда он требует передать ракеты большой дальности Taurus, он получает раздраженную реакцию Берлина. Канцлер Олаф Шольц против, а недавно Бундестаг снова не поддержал требование отправить Украине ракеты Taurus.