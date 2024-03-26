Семья погибшего уральского шахтера получит 3 млн рублей

Семья рабочего, погибшего при инциденте на шахте "Русала" в Свердловской области, получит денежную компенсацию.

Накануне рано утром поступил сигнал об обрушении горной породы в шахте "Кальинская" Североуральского городского округа. Под завалами оказались двое рабочих, спасательная операция шла весь день. В результате одного из шахтеров, Алексея Амозова, удалось спасти. Его напарник Кирилл Лоскутов был найден погибшим.

Как сообщает "Русал" на своей официальной странице в соцсети, "СУБР" окажет близким шахтеров всю необходимую помощь.

"Семья погибшего также получит 3 миллиона рублей от компании. Соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Поддержку также пообещала глава Североуральска Светлана Миронова.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Совместно с АО "СУБР" администрация Североуральского городского округа окажет всю необходимую помощь семье Кирилла", - написала мэр на своей странице в соцсети.

Как сообщало Накануне.RU, после инцидента на шахте "Кальинская" Следственный комитет возбудил уголовное дело.