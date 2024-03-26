Рынок российской рекламы вырос на рекордные 30% за год

Несмотря на потрясения 2022-2023 гг., рекламный рынок в России быстро восстановился и вырос в 2023 году на рекордные 30% - такой динамики не было с 2007 года, рассказал журналистам вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов.

По его словам, общий объем рекламных бюджетов за год составил 730 млрд руб. Он согласился с тем, что свое влияние оказали инфляция и "эффект низкой базы", тем не менее, "рекламная индустрия, несмотря на потрясения, не просто выстояла, а сделала большой шаг вперед", говорит эксперт.

В секторе видеорекламы прирост составил 20%, в сегменте аудио – 32%, в издательском бизнесе (он же паблишинг) объем рекламы сократился на 4%, тем не менее, это меньшее сокращение, чем прогнозировали участники рынка. Наружная реклама показала рекордный прирост – 41%. Реклама на интернет-сервисах выосла на 37%, на этот сегмент пришлось более половины всего объема средств – более 386 млрд руб.