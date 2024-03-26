Бывший сотрудник мэрии Иркутска получил 8,5 лет за взятку

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему сотруднику администрации города. Экс-чиновник наказан за получение взятки.

По данным следствия, в 2011-13 гг. начальник юридического отдела земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации Иркутска заключил мировое соглашение с застройщиком многоквартирного дома №40 по улице Пискунова в Иркутске. Здание построили с нарушением строительных и иных норм.

После подписания документа суд отменил обеспечительные меры по строительству дома. Отказ мэрии от иска по сносу дома повлек приобретение строительной организацией права собственности на дом и передачу квартир в нем гражданам. Чиновник получил от строительной организации взятку в виде девяти квартир общей стоимостью 7,7 млн руб. Приговор суда – восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 38,8 млн руб. и лишение на пять лет права занимать определенные должности, сообщает прокуратура Иркутской области.