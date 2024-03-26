Пособник "РДК"* подорвался во время задержания в Самарской области

Пособник "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) подорвался при задержании в Самарской области, сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, гражданин России 1994 года рождения планировал совершение теракта. В сентябре 2023 года его завербовала украинская спецслужба при посредничестве одного из активистов "РДК"*. Мужчина согласился организовывать и устраивать диверсии в России.

По указанию куратора он изъял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы взорвать его в пункте приема гуманитарной помощи. При задержании злоумышленника произошел самоподрыв СВУ, он скончался, пишет РИА Новости.

Ранее сотрудники ФСБ задержали семерых жителей Москвы – сторонников украинской организации "Русский добровольческий корпус*". Они собирались создать преступную группу для проведения насильственных акций. До этого в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России "взяли" представителей ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемых военной разведкой Украины и собиравшихся отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью.

*организация признана террористической и запрещена в России