26 Марта 2024
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Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фуру с личными данными жителей Екатеринбурга остановили на пути в Киргизию

Уральские таможенники остановили фуру с копиями личных данных свердловчан. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Накануне инспекторы мобильной группы Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области за держали вблизи российско-казахстанской границы фуру с макулатурой. ТС в бумажными отходами держало путь из Екатеринбурга в Киргизию, однако, при проверке выяснилось, что среди содержимого были копии документов с персональными данными свердловчан.

Фура с персональными данными жителей Екатеринбурга, задержанная вблизи российско-казахстанской границы(2024)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

"Одной из задач таможенных органов является предотвращение вывоза личных данных россиян за рубеж. В 2024 году мобильными группами Челябинской таможни выявлено 3 транспортных средства, груженные 66 тоннами бумажной продукции. Таможенники скрупулезно анализируют перемещаемую через границу макулатуру для исключения возможных попыток утечек сведений граждан", – пояснил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

ТС вернули на территорию России, а все изъятые печатные материалы были переданы в Роскомнадзор, который и примет решение в отношении нарушителей. В УТУ также отметили, что документы, содержащие персональные данные, имеющие пометку "Для служебного пользования" и содержащие информацию ограниченного доступа, должны уничтожаться оператором через шредер или иным способом, исключающим возможность восстановить содержание документов.

Теги: фура, Екатеринбург, личные данные, Киргизия, таможня


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