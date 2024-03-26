Фуру с личными данными жителей Екатеринбурга остановили на пути в Киргизию

Уральские таможенники остановили фуру с копиями личных данных свердловчан. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Накануне инспекторы мобильной группы Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области за держали вблизи российско-казахстанской границы фуру с макулатурой. ТС в бумажными отходами держало путь из Екатеринбурга в Киргизию, однако, при проверке выяснилось, что среди содержимого были копии документов с персональными данными свердловчан.

"Одной из задач таможенных органов является предотвращение вывоза личных данных россиян за рубеж. В 2024 году мобильными группами Челябинской таможни выявлено 3 транспортных средства, груженные 66 тоннами бумажной продукции. Таможенники скрупулезно анализируют перемещаемую через границу макулатуру для исключения возможных попыток утечек сведений граждан", – пояснил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

ТС вернули на территорию России, а все изъятые печатные материалы были переданы в Роскомнадзор, который и примет решение в отношении нарушителей. В УТУ также отметили, что документы, содержащие персональные данные, имеющие пометку "Для служебного пользования" и содержащие информацию ограниченного доступа, должны уничтожаться оператором через шредер или иным способом, исключающим возможность восстановить содержание документов.