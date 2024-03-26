26 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Юных белгородцев в Астрахани встретил губернатор Игорь Бабушкин

Накануне вечером в Астраханскую область на поезде прибыли 150 детей из Белгородской области. Встретил ребят губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Сегодня Белгородская область находится в сложных, практически боевых условиях. Ежедневные обстрелы уносят десятки жизней. Как только мы узнали о планах губернатора Вячеслава Гладкова временно вывезти из региона девять тысяч детей, сразу предложили свою помощь", – отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Гостей региона также встретили астраханские педагоги-психологи, соцработники, вожатые, волонтеры, сопровождающие. Юные белгородцы от 11 до 18 лет будут жить в оздоровительном детском лагере.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По словам главы региона, для школьников подготовлена интересная развлекательная и культурная программа, где особое место будет уделено учебному процессу, созданы все необходимые условия для проживания. Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак уточнила, что обучение будет проходить в дистанционном формате в их родной школе, дополнительно с детьми будут работать педагоги-психологи. Для ребят подготовлены книги, канцелярские товары.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Уверен, вам понравится в нашем регионе. Мы очень ждали вас и подготовили все необходимое для комфортного проживания и обучения. Добро пожаловать!» – обратился к ребятам Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Один из гостей 12-летний Никита сегодня отмечает день рождения. Глава региона поздравил мальчика и вручил ему подарок.

Теги: игорь бабушкин, дети из белгорода, педагоги-психологи, вожатые


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