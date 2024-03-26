26 Марта 2024
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ примет детей из Белгородской области

Ямало-Ненецкий автономный округ примет детей из Белгородской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков договорились, что в автономный округ из приграничного региона России, который сегодня подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ, на отдых приедут дети.

Детей разместят на площадках ЯМК и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. В учреждениях комфортные спальни, места питания и отдыха, организована круглосуточная охрана. Для них организуют обучение и досуг, окажут помощь в больницах, если она потребуется.

"Сейчас в Белгороде уже настоящая весна, поэтому нужно проследить, чтобы ребята не заболели, обеспечить теплой одеждой. Важно окружить детей заботой и, несмотря на то, что на улице холодно, мы должны показать, что Ямал встречает очень тепло", - сообщил Дмитрий Артюхов.

Напомним, из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей из-за обстрелов ВСУ. Детей вывезут из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа. Ранее 1,2 тыс. детей вывезли в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.

В прошлом году детей также вывозили из Белгородской области. В июне сообщалось, что в Крым приехали 580 детей из районов, которые находятся под постоянным огнем ВСУ. Их направили отдыхать в детские лагеря в Евпатории и Бахчисарайском районе. Сотни детей были направлены в Воронежскую, Томскую, Пензенскую, Калужскую и Ярославскую области.

Теги: белгородская область, дети, обстрелы, эвакуация


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