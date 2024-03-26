МЧС сообщило о затоплении рудника "Пионер" в Приамурье

МЧС России сообщило о том, что продолжается бурение на руднике "Пионер" в Приамурье.

Первая скважина пробурена на 289 м, на 243 м обнаружена вода. Принято решение о бурении до 320 м. Вторая скважина пробурена на 214 м из 243. Третья скважина показала наличие воды. Керн, извлеченный из выработки указывает, что она заполнена пульпой со льдом. Четвертая скважина пробурена на 232 м из 350.

Специалистами проводятся исследования с использованием самоходной каротажной станции. Было принято решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды. На сегодняшний день в Амурскую область прибыли семьи 10 горняков. С ними продолжают работать психологи МЧС России и оказывать необходимую помощь, сообщает МЧС России.

Ранее разведка в руднике "Пионер" показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Обрушение произошло 18 марта. С тех пор под завалами остаются 13 горняков, шансы найти их живыми сокращаются даже в том случае, если затопления не произошло. На месте аварии работают более 200 человек.