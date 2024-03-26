Омбудсмен Москалькова напомнила о неприемлемости пыток задержанных в России

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных, даже если речь идет о подозреваемых в терроризме.

Москалькова напомнила о действии в России Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, в соответствии с которыми и следователи, и любые другие силовики должны проводить свою работу.

"Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым", - цитирует Москалькову ТАСС.

Такое заявление Москалькова сделала на фоне слухов о применении силы по отношению к подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".