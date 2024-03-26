На Челюскинцев в Екатеринбурге встали трамваи из-за подозрительной коробки

Несмешные розыгрыши в Свердловской области продолжаются. Сегодня на Челюскинцев на несколько минут прекратилось движение трамваев. Виной всему коробка, которую кто-то оставил на трамвайных путях.

Судя по постам в местных Telegram-каналах, опирающимся на слова очевидцев, неизвестный целенаправленно оставил коробку на путях и скрылся. Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", все произошло возле БЦ "Президент". На место незамедлительно выехала полиция.

Правоохранители самостоятельно проверили содержимое коробки, в которой, как сообщает паблик, оказался пенопласт. После этого трамваи возобновили свое движение.

Напомним, что вчера в Арамиле из больницы эвакуировали пациентов и сотрудников. Руководство получило электронное письмо о минировании медучреждения, а работники рассказали журналистам, что их больница не единственная в регионе, которая получила аналогичное сообщение.