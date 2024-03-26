Единовременное пособие свердловским донорам увеличили до 3 тысяч рублей

Донорам Свердловской области увеличили сумму единовременного пособия.

Решение было принято сегодня на заседании Законодательного собрания региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, речь идет о внесении изменения в статью 20 закона "Об охране здоровья граждан в Свердловской области".

Оно предполагает увеличение единовременного пособия донорам, безвозмездно сдавшим три максимально допустимые дозы крови в течение года, до 3 тысяч рублей. Ранее размер такого пособия в регионе составлял 2 тысячи рублей.

"Принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию донорства крови и ее компонентов, привлечению доноров", - прокомментировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.