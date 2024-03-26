26 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд

Следственный комитет требует арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Материалы дела переданы в Басманный суд, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Как сообщает Shot, подозреваемый - 32-летний повар и бизнесмен Алишер Касимов. По данным телеграм-канала, именно он предоставил террористам квартиру в Путилково, где они готовили нападение на "Крокус". Касимов - владелец кафе, живет в Красногорске.

Baza пишет, что по предварительным данным, Касимов сдал квартиру Фаридуни Шамсутдину, одному из террористов. Его уже доставили в суд.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле": Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых. Два брата и их отец заключены под стражу до 22 мая. Таким образом, за два дня по делу о теракте арестовано семь человек. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал об 11 задержанных.

Теги: теракт, крокус, касимов


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