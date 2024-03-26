В Прикамье мужчина пытался сжечь кафе стоимостью 17 миллионов

36-летний житель Пермского края осужден за попытку поджога кафе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Он признан виновным в "покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". Осенью прошлого года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился владелец одного из местных кафе. Он сообщил, что неизвестный пытался поджечь заведение стоимостью свыше 17 млн рублей.

В вечернее время фигурант бросил в сторону центрального входа четыре стеклянные бутылки с зажигательной смесью, из-за чего загорелись стены. После совершения поджога он скрылся с места преступления. Причиной стали неприязненные отношения с владельцем кафе.

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на год и три месяца.