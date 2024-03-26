26 Марта 2024
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга хочет увеличить бюджет на безопасность школ и детсадов

Депутаты Екатеринбургской городской думы заслушали информацию об антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. Стало известно, что власти хотят увеличить бюджет на безопасность таких объектов.

Тема поднималась сегодня на очередном заседании думы. Планировалось, что все пройдет в открытом режиме, однако в самом начале заседания спикер думы Анна Гурарий предложила рассмотреть этот вопрос в закрытом формате. Депутаты такое предложение поддержали.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Екатеринбургской городской думы, на сегодня в полной мере всем требованиям антитеррористической защищенности в городе соответствуют только девять объектов образования. Под контролем частных охранных организаций, имеющих соответствующую лицензию, все общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также 13 организаций дополнительного образования детей (76%). Четыре организации дополнительного образования (24%), отнесенные к IV категории опасности, охраняются штатными сотрудниками этих учреждений.

Шкафчики в детском саду № 348 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Кнопкой тревожной сигнализации оснащены все образовательные учреждения. Также есть системы охранной сигнализации помещений, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения и охранного телевидения и т.д. Все работники своевременно проходят обучение мерам пожарной безопасности, по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС.

В 2024 году на антитеррористическую защищенность объектов образования Екатеринбурга планируется выделить 36 млн рублей. А на мероприятия по пожарной безопасности на объектах образования в этом году выделено 47,2 млн рублей. Заслушав информацию, депутаты решили принять ее к сведению.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, мэрия просит гордуму увеличить бюджет на обеспечение безопасности школ и детсадов.

"Пока возможности бюджета города не позволяют оплачивать услуги охранника дороже, чем 97 рублей в час. Квалифицированная же охрана требует 160-170 рублей в час минимум", - отмечает канал.

По его данным, базовые меры безопасности есть во всех школах, но на дополнительное усиление защищенности нужно еще почти 720 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в детских садах Екатеринбурга не хватает воспитателей и нянь.

Теги: школы, детсады, безопасность, бюджет, Екатеринбург


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