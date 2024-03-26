26 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Выставка "Екатерина I — наследница дел Петра Великого" пошла в тройку самых посещаемых в истории "Эрмитаж Урала"

В Екатеринбурге подошла к завершению выставка "Екатерина I — наследница дел Петра Великого", посвященная трехсотлетию Екатеринбурга. Всего за три месяца ее посетили почти 37 тыс. человек, благодаря чему экспозиция вошла в тройку самых посещаемых за всю историю работы культурного центра "Эрмитаж Урал".

Напомним, выставка стала совместным проектом Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Фонда святой Екатерины. Эксперты собрали экспозицию из предметов и вещей Эрмитажа, которые позволили посетителям вернуться на три века назад и увидеть внутреннюю жизнь двора и почувствовать связь между двумя Петровскими городами — Екатеринбургом и Санкт-Петербургом. Отметим, что именно имя небесной покровительницы Екатерины I и носит уральская столица.

Экспонаты выставки "Екатерина I — наследница дел Петра Великого" в "Эрмитаже Урал", посвященная трехсотлетию Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Экспонаты выставки "Екатерина I — наследница дел Петра Великого" в "Эрмитаже Урал", посвященная трехсотлетию Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

"Это очень сложный по конструкции проект, в котором участвовало большое число людей, отделов [Государственного Эрмитажа], реставраторов, хранителей, кураторов. Было задействовано большое количество коллекций, и на данный момент это одна из самых красивых выставок, приезжавших из Эрмитажа", — заявил директор Музея ИЗО Никита Корытин.

Выставка, посвященная Екатерине I, стала первой в истории Государственного Эрмитажа. Работники музея собрали свыше 250 предметов, относящихся к императрице, большая часть из которых была выставлена в Екатеринбурге. Теперь такая экспозиция будет в одном из залов главного музея страны, а Екатерина I наконец выйдет в умах людей из тени императора Петра Великого.

Экспонаты выставки "Екатерина I — наследница дел Петра Великого" в "Эрмитаже Урал", посвященная трехсотлетию Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Экспонаты выставки "Екатерина I — наследница дел Петра Великого" в "Эрмитаже Урал", посвященная трехсотлетию Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

"Если 2024 год — это годовщина коронации Екатерины, то 2025 год — это годовщина восшествия ее на престол как Императрицы. Именно с этим событием будет связана выставка в Эрмитаже в 2025 году. Мы планируем ее немного в другом составе, такая идея есть, и Михаил Борисович [Пиотровский] это поддержал. Вы были первыми, кто, по сути, увидел эти вещи, связанные с Екатериной I, которые нам просто удалось выявить, — многие из них даже не показывались нигде. Впервые они приехали в Екатеринбург, а теперь планируется такая выставка в Государственном Эрмитаже в 2025 году", — сообщил заведующий сектором "Зимний дворец Петра Первого" Государственного Эрмитажа Сергей Нилов.

Экспонаты выставки "Екатерина I — наследница дел Петра Великого" в "Эрмитаже Урал", посвященная трехсотлетию Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Экспонаты выставки "Екатерина I — наследница дел Петра Великого" в "Эрмитаже Урал", посвященная трехсотлетию Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Отметим, что уже в апреле в центре "Эрмитаж Урал" откроется выставка одного из величайших художников Северного Возрождения Альбрехта Дюрера.

Теги: выставка, Эрмитаж Урал, Екатерина I, Екатеринбург, Фонд святой Екатерины


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