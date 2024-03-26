Baza: Число пострадавших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 361

До 361 человека увеличилось число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает Baza.

По словам источников, такое резкое увеличение пострадавших объясняется тем, что люди начали массово обращаться за психологической помощью. Большинство из них жалуются на отсутствие сна, тревогу и появившиеся психотравмы. Как отмечает телеграм-канал, в некоторых случаях такие пациенты также считаются пострадавшими.

Напомним, число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 139. Как заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, среди них — трое детей. Опознаны 75 человек из общего количества погибших. От огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных ранений и колото-резаных ран — двое, в результате пожара — 45 человек.

Бастрыкин также заявил, что установлена полна хронология теракта. На допросе исполнители дали информацию о заказчике преступления.