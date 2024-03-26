На границе ЕС и Белоруссии скопились сотни грузовиков

Более 3,4 тыс. грузовиков ожидают въезда в страны Евросоюза из Белоруссии.

Наиболее загруженным направлением остается литовское – въезда на сопредельную территорию ожидают 2,2 тыс. фур, приводит ТАСС сообщение Госпогранкомитета Белоруссии.

Литва под предлогом обеспечения национальной безопасности с 1 марта закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" ("Котловка") и "Райгардас" ("Привалка"). По оценке белорусского погранкомитета, после закрытия пунктов пропуска ежесуточное количество грузовиков, фактически пропускаемых литовской стороной на свою территорию, снизится примерно на 40%.