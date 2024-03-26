В Минприроды Прикамья проводят обыски из-за уголовного дела в отношении подрядчика министерства

В министерстве природных ресурсов Пермского края проходят обыски, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

"Сотрудники оказывают содействие правоохранительным органам и предоставляют всю необходимую информацию", - пояснили в пресс-службе.

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении одного из подрядчиков минприроды, который причинил ведомству материальный ущерб.