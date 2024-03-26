26 Марта 2024
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Фото: Накануне.RU

В РПЦ подготовили документ об отношении к "благословению" содомитов Ватиканом

Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ подготовила документ об отношении к принятой недавно декларации Ватикана "Fiducia supplicans", которая одобряет "благословение" половых извращений и сожительств содомитов. Документ опубликован на сайте Московской Патриархии.
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Отмечается, что еще в 2021 году документально указывалась невозможность "благословения" содомитов. Потому что благословение означает направленность на прославление Бога и того, что соответствует воле Божией. Однако Ватикан занялся "расширением" этого богословского понятия, топя его в словоблудии и оправдывая грех любовью к грешнику. Папство не видит опасности в содомских извращениях, а лишь опасается, чтобы это не считалось браком, обращают внимание русские богословы. Это очень важное и точное замечание, поскольку юридизм является одной из родовых черт католицизма.

"Весь раздел документа, посвященный этим "благословениям", входит в радикальное противоречие с христианским нравственным учением... Логику декларации можно оценить как противоречащую христианскому нравственному учению", - говорится в документе.

РПЦ считает своим долгом отреагировать на столь радикальные нововведения, отвергающие богооткровенные нормы христианской нравственности. Церковь принимает всякого грешника, но не может "благословлять" греховную жизнь, как это делает Ватикан, заключается в документе.

При этом в РПЦ продолжают поддерживать теплые отношения с Ватиканом, который будто бы представляет "оплот традиционных ценностей" в Европе, и, признавая еретическое вероучение Ватикана, избегают употреблять термин "ересь", о чем писали многие подвижники последних веков.

Теги: РПЦ, Ватикан, гомосексуализм, содомия


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