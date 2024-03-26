Контейнеровоз в США обрушил мост

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд, США) обрушился после того, как в его опору врезалось судно, сообщают американские СМИ со ссылкой на транспортное управление штата.

Движение по мосту закрыто в обще стороны.

Обрушившийся мост являлся частью межрегиональной автомагистрали 695, пересекающей реку Патапско в гавани Балтимора.

На видео видно, как контейнеровоз врезается в опору моста, после чего вся конструкция складывается, а корабль загорается. О пострадавших пока не сообщается.