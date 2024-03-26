Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокусе"

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокусе". По его мнению, российское руководство заявляет, что "весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы – жертвы радикального ислама.

"Забывая, что они у нас (на Украине) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", - приводит РИА Новости заявление Арестовича, сделанное в видеозаписи, опубликованной на его YouTube-канале.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил о непричастности к теракту в столице России. Такое заявление сделал советник главы офиса Михаил Подоляк.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.