26 Марта 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье полиция предупредила родителей о возможной вербовке детей для совершения преступлений

Полиция Прикамья предупредила пермяков о провокаторах, склоняющих россиян к терроризму и другим преступлениям, передает корреспондент Накануне.RU.

Особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь.

"Для вовлечения юных граждан в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на социальные сети и мессенджеры, основной аудиторией которых является молодежь. Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах и анализировать личные страницы, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций", - говорится в сообщении.

МВД просит родителей заранее проинформировать детей о возможных рисках, научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в соцсетях, спрашивать или аккуратно проверять с кем ребенок переписывается, обращать внимание на его поведение и новые интересы, обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете, так называемые "челленджи". Они могут содержать опасные для здоровья действия;

Также родителям рекомендовано поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка, а также их родителями.

Подростков в полиции попросили сообщать о любых подозрительных предложениях и новых знакомых родителям или педагогам, а также в полицию.

Напомним, накануне пермяк сообщил, что ему пришло подозрительное сообщение с предложением отнести в людное место чемодан за 700 тыс. руб. После отказа неизвестный увеличил сумму до 900 тыс. руб. В СМИ и соцсетях пишут, что подобные предложения получают жители в различных регионах страны.

Теги: соцсети, вербовка, родители, дети


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