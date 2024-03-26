Не стоит вестись на провокации террористов. На Урале мигрантам не запретят участвовать в массовых мероприятиях после трагедии в "Крокус Сити"

Мигрантам, проживающим в городах Свердловской области, рекомендовали не влезать в конфликты и быть аккуратнее в своих словах и действиях после трагедии в "Крокус Сити". При этом, вопреки ранним сообщениям, распространяемым в СМИ, иностранцам не запрещено ходить на массовые мероприятия или гулять после 22.00, ведь именно подобного исхода и добивались террористы. Подробнее о рекомендациях, распространяемых через генконсулов, Накануне.RU рассказал глава региональной "Ассоциации национально-культурных объединений" и общества таджикской культуры "Сомон" Фарух Мирзоев.

По его словам, граждане как Таджикистана, так и других стран, не получали указаний сидеть дома и никуда не выходить. Они, как и другие жители региона, могут посещать массовые мероприятия, а ограничения касаются именно самостоятельного проведения подобных событий. Более того, никакого комендантского часа тоже нет, но гражданам рекомендовали не выходить на улицу после 22.00 ради собственной безопасности.

"Мы предупредили народ, чтобы они не провоцировали никого и не подавались на провокации, которые сейчас могут быть. Ситуация под контролем. По поводу посещения массовых мероприятий запрета нет. Имеется в виду, чтобы самим массовые мероприятия не проводить. Комендантского часа нет. Не выходить после 22.00 - это рекомендации для собственной безопасности, но пока что никаких предпосылок, слава Богу, нет. Есть угрозы в социальных сетях, но на бытовом уровне, на улице это пока что не чувствуется", - пояснил Мирзоев.

Он отметил, что в первую очередь рекомендации предназначены для защиты самих мигрантов, против которых, после трагедии в "Крокус Сити", могут быть негативно настроены другие национальности. Именно этого, по словам Мирзоева, и добивались террористы - разжигание конфликта на почве национальных, а затем и религиозных отличий.

"Почему обеспокоены и правоохранительные органы, и другие структуры, потому что трудно из толпы вычислить кто таджик, кто узбек, кто киргиз, кто чеченец, дагестанец. Это касается не только таджиков. Это касается, в общем, межнациональной обстановки. Цель, которая была у террористов, это разжигание межнациональной розни, конфликт. Как все начнется? Сначала: "Уезжайте в свой Таджикистан". Те начнут сопротивляться. Потом это коснется других национальностей, потом все перейдет на конфликт на религиозной почве. После распада советского союза мы это уже испытали на себе, примерно такой сценарий они (террористы) и видят. Но тогда терактов не было, а сейчас при помощи терактов идет устрашение народа", - подытожил Мирзоев.

Он добавил, что в священный для мусульман Рамадан будет совершаться дуа за погибших и пострадавших.