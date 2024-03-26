СМИ: Анкара передала Москве данные о террористах из "Крокуса"

Анкара передала Москве данные о террористах, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл", сообщила газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.

По данным издания, двое из четырех, участвовавших в нападении, ранее совершили поездку по маршруту РФ — Турция — РФ. На территорию республики они прибыли из Москвы. При этом какой-либо регистрации на территории Турции у них нет.

Отмечается, что никаких предупреждений относительно этих двух людей со стороны Москвы не было.

Ранее один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта.

По данным источника "Известий", двое террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл", получили инструкции, когда ездили в Турцию. Остальных участников теракта нашли и завербовали уже на территории России. Для участия в теракте подбирались люди, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу — чтобы спецслужбам России было сложнее предотвратить атаку на стадии ее подготовки.

Гонорар в 500 тыс. руб., о котором один из террористов заявил на допросе, это деньги, обещанные не каждому члену группы, а всем вместе. Кроме того, организаторы преступления одновременно могли готовить теракт в одной из стран Средней Азии, но он был предотвращен, заявил источник.